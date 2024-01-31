Через російські обстріли Донеччини загинула жінка, є поранені

Російські війська вдарили по селищу Цукурине на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 31 січня.

«Сьогодні ввечері росіяни обстріляли містечко з Ураганів – поцілили у приватний сектор. Від обстрілу загинула 70-річна жінка», – заявив він.

Філашкін додав, що внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, два сільськогосподарських підприємства та автобус, а також перебита лінія електропередач.

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Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська також вдарили керованою авіабомбою по Торецьку.

«Під приціл армії держави-агресора потрапив житловий квартал. Двоє жінок віком 36 та 64 років отримали контузії», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.