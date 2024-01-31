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Через російські обстріли Донеччини загинула жінка, є поранені

Наслідки обстрлів Донеччини 31 січня
Наслідки обстрлів Донеччини 31 січня

Російські війська вдарили по селищу Цукурине на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 31 січня.

«Сьогодні ввечері росіяни обстріляли містечко з Ураганів – поцілили у приватний сектор. Від обстрілу загинула 70-річна жінка», – заявив він.

Філашкін додав, що внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, два сільськогосподарських підприємства та автобус, а також перебита лінія електропередач.

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Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська також вдарили керованою авіабомбою по Торецьку.

«Під приціл армії держави-агресора потрапив житловий квартал. Двоє жінок віком 36 та 64 років отримали контузії», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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