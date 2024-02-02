«Спотворення реальності». МЗС України вимагає пояснень від німецького телеканалу після сюжету про окупований Маріуполь

Міністерство закордонних справ України вимагає від німецького телеканалу ZDF надати пояснення після візиту їхнього журналіста до окупованого Маріуполя і репортажу звідти.

«Спотворення реальності – це не журналістика. Крім того, візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства. Закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні», – написав у соцмережі X речник МЗС України Олег Ніколенко.

29 січня журналіст ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж про життя в окупованому Росією Маріуполі. Він розповів, що журналісти змогли в’їхати в окуповане місто з боку Росії, отримавши дозвіл від РФ.

Журналіст розповідає, що місто, яке раніше зазнало значних руйнувань через російські удари, не здалося йому «містом-привидом». Кьорпер каже, що на вулицях є люди, більшість із яких, на його думку, – проросійські. Крім того, він відзначив, що окупанти відбудовують місто, «місто функціонує».

Після критики на свою адресу 30 січня телеканал заявив: «У своїх репортажах з України ZDF ніколи не залишав жодного сумніву, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні».

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».