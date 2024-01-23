Документальну стрічку «20 днів у Маріуполі» номінували на Оскар

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» увійшов до списку номінантів на премію «Оскар» – про це американська Академія кінематографічних мистецтв і наук повідомила 23 січня.

До остаточного переліку кандидатів на нагороду в номінації «Повнометражний документальний фільм» увійшли:

«Бобі Вайн: народний президент» (Мозес Бвайо, Кристофер Шарп, Джон Баттсек)

«Вічна пам’ять»

«Чотири дочки» (Каутер Бен Ганія, Надім Чейхруха)

«Вбити тигра» (Ніша Пагуджа, Корнелія Принцип, Давид Оппенгайм)

«20 днів у Маріуполі» (Мстислав Чернов, Мішель Мізнер, Рані Аронсон-Рат)

Переможців премії «Оскар» оголосять на церемонії 10 березня.

У грудні стало відомо, що фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого переліку претендентів на «Оскар» в двох номінаціях: «Найкращий документальний повнометражний фільм» і «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Читайте також: «Ми монтували й плакали» – режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов

У вересні Українська кіноакадемія висунула фільм «20 днів у Маріуполі» на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від України.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».