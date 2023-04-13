HRW заявила про «нові докази» щодо катівень РФ у Херсоні

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про нові докази того, що під час окупації з березня по листопад 2022 року російські війська незаконно утримували й катували людей у Херсоні та його околицях.

Human Rights Watch опитала 34 людей про жорстоке поводження з цивільним населенням під час російської окупації Херсонської області з 2 березня 2022 року до виведення російських військ зі значної частини території 11 листопада.

Постраждалі та члени їхніх сімей розповіли Human Rights Watch про тортури та інші види жорстокого поводження в СІЗО на вулиці Теплоенергетиків у Херсоні, який місцеві жителі називали «ямою», а також в ізоляторі на вулиці Перекопській і тимчасових приміщеннях у будівлях міської адміністрації, сільської школи і ангару аеропорту.

Як пишуть правозахисники у новому звіті, колишні затримані неодноразово повідомляли про схожі форми жорстокого поводження, включаючи жорстоке побиття палицями і гумовими кийками, ураження електричним струмом, погрози смертю чи каліцтвом і використання поз, що викликають болісні відчуття. Затриманим не надавалася належна медична допомога.

«Російські окупаційні війська застосовували жахливі тортури та інші знущання над херсонцями в катівні на вулиці Теплоенергетиків та багатьох інших місцях ув’язнення, – заявила Юлія Горбунова, старша дослідниця Human Rights Watch в Україні. – Відповідальні за ці жахливі дії не повинні залишитися безкарними, а жертви та їхні родини мають отримати відшкодування за свої страждання та інформацію про тих, хто досі вважається зниклим».

12 колишніх затриманих і 10 членів сімей повідомили, що затримані зазнавали тортур або були свідками катування інших затриманих, що у трьох зареєстрованих випадках призвело до їхньої смерті. Ці інтерв’ю про катування додаються до десятків інших, які Human Rights Watch проводила з жителями Херсонської області в раніші місяці окупації для звіту за липень 2022 року, кажуть правозахисники.

У HRW наголошують, що російські війська в Херсоні, схоже, використовували подібну схему поводження з цивільним населенням протягом усієї окупації. Вони агресивно обшукували помешкання, а потім затримували одного або кількох людей, які там проживали, за різними звинуваченнями. Декілька затриманих повідомили, що російські військові били їх та погрожували їм або їхнім родичам, зокрема літнім людям. Потім російські солдати закривали очі або голови затриманих шапкою чи мішком і змушували їх сідати в транспортний засіб. Потім їх доставляли до одного з 20 або більше ізоляторів у Херсоні та його околицях.

«Через п’ять місяців після того, як російські війська відступили з Херсона і прилеглих районів, ми поки бачимо лише верхівку айсберга їхніх звірств, і поводження з усіма українськими цивільними жителями на окупованих територіях викликає дедалі більше занепокоєння, – сказала Горбунова. – Російський персонал вищої ланки командування має знати, що він відповідатиме за кожен скоєний злочин».

У HRW наголосили, що навмисне жорстоке поводження, катування чи вбивство цивільних осіб чи полонених комбатантів, навмисне заподіяння сильних страждань чи серйозних поранень або незаконна депортація є воєнним злочином.

Українська влада неодноразово повідомляла про виявлені камери для катувань на звільнених від російської окупації територіях, в тому числі і в Херсонській області, а також знайдені тіла жертв катувань.

На початку березня міжнародна група юристів Mobile Justice Team, яка допомагає українській владі розслідувати воєнні злочини РФ, заявила, що масові тортури в Херсонській області, фінансовані російською державою, «не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану з чіткою метою – знищити українську національну й культурну ідентичність».

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у катуваннях і вбивствах цивільних.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.