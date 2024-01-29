Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗСУ: Росія знову запустила «шахеди», у низці областей оголошено повітряну тривогу

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне фото

Увечері, 29 січня, у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Росія знову запустила «шахеди», йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил.

«Херсонська, Миколаївська – загроза застосування ударних дронів», – кажуть у ЗСУ.

Станом на 20:35 сигнал повітряної тривоги оголошено у Херсонській та Миколаївській областях.

Станом на 21.10 ударні дрони, за даними Повітряних сил ЗСУ, спостерігаються у Миколаївській області, вони прямують у напрямку Кіровоградщини.

Відповідно до того, у якому напрямку будуть рухатись безпілотники, сигнал повітряної тривоги може поширюватись.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття у разі небезпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG