ЗСУ: Росія знову запустила «шахеди», у низці областей оголошено повітряну тривогу

Увечері, 29 січня, у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Росія знову запустила «шахеди», йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил.

«Херсонська, Миколаївська – загроза застосування ударних дронів», – кажуть у ЗСУ.

Станом на 20:35 сигнал повітряної тривоги оголошено у Херсонській та Миколаївській областях.

Станом на 21.10 ударні дрони, за даними Повітряних сил ЗСУ, спостерігаються у Миколаївській області, вони прямують у напрямку Кіровоградщини.

Відповідно до того, у якому напрямку будуть рухатись безпілотники, сигнал повітряної тривоги може поширюватись.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття у разі небезпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.