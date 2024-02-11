Сили РФ вдарили авіабомбами по селу на Херсонщині, двоє постраждалих – влада

Російські військові завдали авіаудару КАБами по селу Монастирське Новорайської територіальної громади Херсонської області, йдеться в повідомленні голови Бериславської РВА Володимира Літвінова.

«Сьогодні зранку окупанти скинули керовані авіабомби по с. Монастирському Новорайської територіальної громади. Внаслідок цієї атаки вогнепальні осколкові поранення отримали двоє чоловіків - віком 67 та 48 років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарі надали постраждалим необхідну медичну допомогу, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Літвінов також повідомив, що «через атаку пошкоджень зазнали транспортні засоби, житлові будинки та господарські споруди мешканців».

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.