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Внаслідок обстрілів села на Херсонщині загинула жінка – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Херсонщини, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів силами РФ Херсонщини, фото ілюстративне

Увечері 10 лютого російські військові обстріляли село Токарівка Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік. Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу – матір пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років», – зазначив він.

Прокудін додав, що за життя пораненого чоловіка борються медики.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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