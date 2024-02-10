Внаслідок обстрілів села на Херсонщині загинула жінка – влада

Увечері 10 лютого російські військові обстріляли село Токарівка Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік. Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу – матір пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років», – зазначив він.

Прокудін додав, що за життя пораненого чоловіка борються медики.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.