Російські військові запустили безпілотники по території України – Повітряні сили

Сили РФ ввечері 10 лютого вкотре запустили ударні дрони по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

Військові попереджають про загрозу для південних областей.

Як кажуть у ЗСУ, наразі загроза застосування дронів оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники вже в небі над Дніпропетровською областю. Дрони рухаються в північно-східному напрямку.

Станом на 22.09 «шахеди» тримають курс на Полтавщину, уточнили в Повітряних силах.

«Кілька груп «шахедів» над акваторією Чорного моря курсом на північ/північний захід!», – уточнили військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.