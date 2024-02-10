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Російські військові запустили безпілотники по території України – Повітряні сили

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Сили РФ ввечері 10 лютого вкотре запустили ударні дрони по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

Військові попереджають про загрозу для південних областей.

Як кажуть у ЗСУ, наразі загроза застосування дронів оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники вже в небі над Дніпропетровською областю. Дрони рухаються в північно-східному напрямку.

Станом на 22.09 «шахеди» тримають курс на Полтавщину, уточнили в Повітряних силах.

«Кілька груп «шахедів» над акваторією Чорного моря курсом на північ/північний захід!», – уточнили військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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