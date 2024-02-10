Російські військові запустили безпілотники по території України – Повітряні сили

Сили РФ ввечері 10 лютого вкотре запустили ударні дрони по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил України.
Військові попереджають про загрозу для південних областей.
Як кажуть у ЗСУ, наразі загроза застосування дронів оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники вже в небі над Дніпропетровською областю. Дрони рухаються в північно-східному напрямку.
Станом на 22.09 «шахеди» тримають курс на Полтавщину, уточнили в Повітряних силах.
«Кілька груп «шахедів» над акваторією Чорного моря курсом на північ/північний захід!», – уточнили військові.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.
Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.
Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
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