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Втрати РФ у війні проти України перевищили 395 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, листопад 2023 року
Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, листопад 2023 року

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила близько 395 200 своїх військових, зокрема 930 – за останню добу – такі дані станом на ранок 11 лютого наводить український Генштаб.

У Генеральному штабі ЗСУ також заявили про інші втрати Росії:

  • танки ‒ 6406 (12 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 11956 (+14)
  • артилерійські системи – 9475 (+16)
  • РСЗВ – 981
  • засоби ППО ‒ 666
  • літаки – 332
  • гелікоптери – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22)
  • крилаті ракети ‒ 1881
  • кораблі /катери ‒ 24
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 12592 (+13)
  • спеціальна техніка ‒ 1513 (+1).

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Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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