Розвідка Британії: через війну проти України в Росії суттєво не вистачає лікарів

У Росії через війну проти України спостерігається нестача лікарів і медичного персоналу, заявила 11 лютого розвідка Великої Британії.

За повідомленням, близько 2% медиків залишили Росію невдовзі після мобілізації у вересні 2022 року, щоб уникнути призову, а для надання бойової медичної допомоги в РФ мобілізували до трьох тисяч медичних працівників.

«У листопаді 2023 року Міністерство охорони здоров’я Росії заявило, що медичній сфері бракує близько 26 500 лікарів і 58 200 середнього медичного персоналу. У 22 регіонах спостерігається суттєва нестача лікарів, ще в семи – вона оцінюється як гостра», – йдеться у повідомленні.

У розвідці звернули увагу на те, що за іншими даними, станом на січень цього року, за 15 місяців кількість лікарів у Росії скоротилася на 7,5 тисяч, причому багато хто називає причиною цього довгий робочий день і низьку заробітну плату.

«Важкий ресурсний і фінансовий тягар російської війни в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає ніяких ознак того, що тенденція скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року», – заявили у британській розвідці.

Раніше розвідка Великої Британії припускала, що ризик перегріву російської економіки «залишається ймовірним» через вплив війни, яку Росія веде проти України, оскільки Москва «нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер».

У грудні 2023 року в Держдепартаменті США заявили, що президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції підтвердив, що, незважаючи на втрати РФ і руйнування російської економіки, міжнародну ізоляцію Росії, його цілі війни проти України жодним чином не змінилися.

Дані опитування, проведеного російським аналітичним центром «Левада-центр» й оприлюдненого раніше цього місяця, показали, що переважна більшість росіян підтримують російське вторгнення в Україну. За його результатами, станом на січень 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують — 16% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

Половина росіян підтримує ідею мирних переговорів, але цей показник дещо знизився порівняно з листопадом минулого року.

Лише третина росіян вважають, що вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні (10% — безумовно та 21% — несуть певною мірою), протилежної думки 62% опитаних.