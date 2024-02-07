77% росіян підтримують війну в Україні – опитування

Більшість росіян підтримують російське вторгнення в Україну з початку 2022 року. Разом з тим, половина опитаних підтримує ідею мирних переговорів. Про це свідчать дані опитування, проведеного російським аналітичним центром «Левада-центр»

За його результатами, станом на січень 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують — 16% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

Половина росіян підтримує ідею мирних переговорів, але цей показник дещо знизився порівняно з листопадом минулого року.

Лише третина росіян вважають, що вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні (10% — безумовно та 21% — несуть певною мірою), протилежної думки 62% опитаних.

Читати також: Розвідка Британії: Росгвардія, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з «вагнерівців»

Крім того, 66% опитаних росіян погоджуються з тим, що їхня країна платить занадто високу ціну за участь у війні. Однак цей показник знизився у порівнянні з липнем 2023 року. Тоді з цим твердженням погоджувалося 82% респондентів.

Більшість опитаних (77%) вважають, що військові дії в Україні закінчаться перемогою Росії, це на 6% більше, ніж рік тому.

Загальноросійське опитування Левада-центру проведено з 14 по 20 грудня 2023 року і з 25 по 31 січня 2024 року серед населення віком від 18 років Опитано 3 247 осіб. Дослідження проводили методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Станом на червень 2023 року 84% опитаних українців не допускали територіальних поступок для припинення війни.

Згідно з опитуванням, результати якого були оприлюднені Gallup на початку жовтня минулого року, практично всі українці погоджуються – виграти війну означає повернути всю землю, яку Росія забрала з 2014 року, коли Москва провела незаконну анексію Криму.