Розвідка Британії: РФ вважає, що з підпорядкуванням Росгвардії загроза від «вагнерівців» усунена

Росгвардія, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК «Вагнер» для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці, повідомляє Міністерство оборони Британії.



«Російська держава, найімовірніше, санкціонувала будівництво нової бази «Вагнера» і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши ПВК Росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку «Вагнера» може становити для безпеки російського режиму», – йдеться у повідомленні.

Днями новий польовий командир російської приватної військової компанії

«Вагнер» Антон (Лотос) Єлізаров зробив своє перше відеозвернення після загибелі колишнього власника «Вагнера» Євгена Пригожина і колишнього польового командира Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в серпні 2023 року.



У своєму відео Єлізаров детально показав розташування нової штаб-квартири «Вагнера» в «козацьких таборах», майже напевно

у Ростові, на півдні Росії, поруч із казармами 150-ї мотострілецької дивізії Росії. Єлізаров також заявив, що на новій базі «Вагнера» також буде розміщений новий Добровольчий корпус національної гвардії Росії (Росгвардії), що непрямо підтверджує підпорядкування «Вагнера» Росгвардії.

25 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії створювати власні добровольчі формування. У британській розвідці припускали, що Росгвардія, ймовірно, розгорне свої нові добровольчі загони в Україні й Африці.

Угруповання, яке має назву «Приватна військова компанія Вагнер», було створене на початку 2010-х років. Воно діяло в Сирії, Африці, а з 2014 року – і в Україні, виконуючи функцію проксі-сили російської держави в тих конфліктах, де виявлятися прямою участю Москва не могла або не хотіла.

Наприкінці 2022-го і на початку 2023 року це угруповання відіграло одну з провідних ролей в боях довкола українського міста Бахмут, використовуючи, зокрема, загони, створені зі звільнених із колоній РФ в’язнів. Таке використання не було б можливим без санкції російської влади.

Після спроби заколоту, здійсненої в червні 2023 року, засновник угруповання Євген Пригожин й інші ватажки «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня. Після смерті Пригожина про масову участь підконтрольних йому бойовиків у війні проти України не повідомляли.

У жовтні 2023 року стало відомо, що приватна військова компанія «Вагнера» переходить під управління Росгвардії.