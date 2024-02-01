ПВК «Вагнер» була успішно підпорядкована Росгвардії – розвідка Британії

Залучення колишніх штурмових загонів ПВК «Вагнер» до складу добровольчого формування Росгвардії з високою ймовірністю вказує на те, що «Вагнер» був успішно підпорядкований Росгвардії, і свідчить про посилення контролю російської держави над ПВК «Вагнер», заявляє розвідка Великої Британії.

«Росгвардія включила три колишніх десантно-штурмових загони ПВК «Вагнер»: 15-ий, 16-ий і 17-ий – у свій перший Добровольчий корпус. 25 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії створювати власні добровольчі формування. Росгвардія, ймовірно, розгорне свої нові добровольчі загони в Україні й Африці», – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в розвідці, Росгвардія, ймовірно, пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні й дев’ятимісячні – для служби в Африці.

Угруповання, яке має назву «Приватна військова компанія Вагнер», було створене на початку 2010-х років. Воно діяло в Сирії, Африці, а з 2014 року – і в Україні, виконуючи функцію проксі-сили російської держави в тих конфліктах, де виявлятися прямою участю Москва не могла або не хотіла.

Наприкінці 2022-го і на початку 2023 року це угруповання відіграло одну з провідних ролей в боях довкола українського міста Бахмут, використовуючи, зокрема, загони, створені зі звільнених із колоній РФ в’язнів. Таке використання не було б можливим без санкції російської влади.

Після спроби заколоту, здійсненої в червні 2023 року, засновник угруповання Євген Пригожин й інші ватажки «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня. Після смерті Пригожина про масову участь підконтрольних йому бойовиків у війні проти України не повідомляли.

У жовтні 2023 року стало відомо, що приватна військова компанія «Вагнера» переходить під управління Росгвардії.