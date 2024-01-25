Бі-Бі-Сі: у Росії в’язні, які їдуть воювати проти України, більше не отримують помилування

Російські в’язні, які поїхали воювати проти України, замість помилування від президента РФ Володимира Путіна отримують тепер умовне звільнення, а служити їм належить до кінця війни, йдеться у розслідуванні Російської служби Бі-Бі-Сі.

Вербувати ув’язнених із російських колоній влітку 2022 року почав засновник угруповання найманців, ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. З лютого 2023 відправлення в’язнів на фронт займається Міноборони Росії. Завербованим ув’язненим спочатку обіцяли гроші й помилування через пів року участі у бойових діях.

У середині 2023 року Путін підтвердив, що помилував ув’язнених, які повернулися з війни проти України. Серед помилуваних були засуджені за вбивства й інші тяжкі злочини.

Журналісти Бі-Бі-Сі з повідомлень родичів ув’язнених і розповідей самих учасників війни дізналися, що завербовані з колоній тепер укладають контракти з Міноборони Росії на один рік, а не на шість місяців, як було раніше. Контракт із відомством продовжується автоматично.

Крім того, засуджені вже не отримують помилування від Путіна і воюють у статусі умовно звільнених. Норма про це, нагадує ЗМІ, з’явилася в законі нещодавно. Це не умовно-дострокове звільнення, тому що для його отримання потрібне рішення суду. Для умовного звільнення достатньо рішення колонії чи військкомату, де ув’язнені підписують контракт. Участь президента Росії в цьому процесі також не потрібна, уточнюють автори публікації.

Повне звільнення й погашення судимості ув’язнені зможуть отримати лише у разі вручення держнагороди чи звільнення через закінчення війни, втрату здоров’я чи досягнення граничного віку.

Журналісти вивчали повідомлення родичів бійців «Шторм Z» у чатах і дійшли висновку, що набір спецроти ув’язнених припинився ще в серпні минулого року. З вересня в’язнів записують до підрозділів «Шторм V».

За даними, які Бі-Бі-Сі аналізує разом із російським виданням «Медіазона» і командою волонтерів, станом на 23 січня на війні проти України загинули понад вісім тисяч російських в’язнів. Більше ніж тисяча з них воювали у загонах «Шторм Z» чи «Шторм V».