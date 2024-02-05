У РФ Фонд нацдобробуту все частіше використовується для фінансування війни проти України – розвідка Британії

У Росії Фонд національного добробуту все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну, зазначають у Міністерстві оборони Британії.



За даними британської розвідки, малоймовірно, що Росія досягне запланованих показників доходів на 2024 рік, ймовірно, російському уряду доведеться розглянути інші політичні заходи для фінансування своїх запланованих видатків.

Цілком ймовірно, що російському уряду доведеться зменшити свої внески до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки і борг, щоб профінансувати заплановані видатки, вважають у розвідці.

«Така політика майже напевно матиме негативний вплив на економіку в середньо- та довгостроковій перспективі через збереження інфляційного тиску або стримування майбутнього економічного зростання. Національний Фонд національного добробуту нібито створений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але все частіше використовується для фінансування вторгнення РФ в Україну, а вартість його активів впала на 10 відсотків у 2023 році», – йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка Великої Британії припускала, що ризик перегріву російської економіки «залишається ймовірним» через вплив війни, яку Росія веде проти України, оскільки Москва «нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер».

У грудні 2023 року в Держдепартаменті США заявили, що президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції підтвердив, що, незважаючи на втрати РФ і руйнування російської економіки, міжнародну ізоляцію Росії, його цілі війни проти України жодним чином не змінилися.