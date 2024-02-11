Наєв каже, що про звільнення з посади командувача Об’єднаних сил дізнався зі ЗМІ

Сергій Наєв заявляє, що про своє звільнення з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ дізнався зі ЗМІ.

«Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України», – написав Наєв у телеграмі.

Він подякував «всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру й підтримку» і «всім українцям за патріотизм і значну допомогу нашому війську».

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський у рамках низки кадрових змін у війську звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ і призначив замість нього Юрія Содоля.

8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ. Після цього Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

9 лютого Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

10 лютого голова держави призначив заступників головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Цього ж дня Володимир Зеленський провів наради щодо «оновлення» Збройних сил і Сил оборони. Він не розкрив деталей нарад, але наголосив, що наради були «важливими» й анонсував подальші зміни.