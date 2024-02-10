Зеленський провів наради щодо «оновлення» Збройних сил та Сил і анонсував зміни

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 лютого, провів наради щодо «оновлення» Збройних сил та Сил оборони.

Зеленський не розкрив деталей нарад, але наголосив, що наради були «важливими» та анонсував подальші зміни.

«Важливі наради сьогодні (10 лютого – ред.). Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей», – написав глава держави у телеграмі.

Раніше, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

«Новим начальником Генштабу на пропозицію головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», – сказав президент України.

Він додав, що Сирський уже визначив кандидатури своїх заступників, але їхні прізвища Зеленський не назвав.