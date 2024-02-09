Зеленський призначив начальником Генштабу Баргілевича – замість Шаптали

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого призначив новим начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргілевича. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Раніше цю посаду обіймав генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Баргілевич від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

«Новим начальником Генштабу на пропозицію головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргілевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», – сказав президент України.

Він додав, що Сирський уже визначив кандидатури своїх заступників. Їхні прізвища президент України не назвав. «Всі хлопці – бойові, професійні, кожний – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів», – додав Зеленський.

Раніше цього тижня, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього глава держави призначив Олександра Сирського, який керував Сухопутними військами ЗСУ – від серпня 2019 року і до нового призначення.