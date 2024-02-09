Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Головнокомандувач Сирський: очікування, портрет, репутація на полі бою

  • Іноземні ЗМІ про Сирського

Світові медіа вийшли з аналізом заміни головнокомандувача ЗСУ в Україні. Звільнення Залужного викликає занепокоєння, це знаменує новий етап у війні, написало видання The Economist. Politico та The Washington Post стверджують, що військові вважають нового головнокомандувача «командиром радянського зразка». Politico також назвало прізвиська Сирського, які дізналися від військових: «м’ясник» та «генерал 200», винісши одне з них у заголовок. Який імідж та яка репутація нового головнокомандувача у військових? Чому йому приписують жорсткість? Що зміниться на фронті із цією заміною? Чим відрізняється підхід Сирського від методів Залужного? Та де може працювати тепер Валерій Залужний?

  • Інтерв’ю Путіна Карлсону

Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ ще не досягла цілей у війні проти України. Про це він сказав в інтерв’ю американцю Такеру Карлсону, заради якого той приїхав у Росію. Про що свідчить допуск Карлсона до Путіна? Що хотів донести Путін? Про що не спитав Карлсон? І чи зміг Путін своїми тезами посіяти сумніви серед американців?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського 73918 views

2

З’їзд у Сіверськодонецьку: «Схеми» розшукали архівні документи, які розкривають причини закриття справи щодо сепаратизму 41393 views

3

Посадовці, які брали участь у з’їзді в Сіверськодонецьку і засіданнях облрад, нині працюють у державних органах 35049 views

4

Байден виступив з заявою після оприлюднення висновків спецпрокурора 29992 views

5

«Путін – хронічний брехун». У Єврокомісії прокоментували інтерв’ю президента РФ Такеру Карлсону 26860 views

6

ISW: інтерв’ю Путіна Карлсону – це інформаційна операція Кремля 16112 views

7

«Ганьба вам» – Туск відреагував на дії республіканців у Сенаті США щодо військової допомоги Україні 10269 views

8

Зеленський після зустрічі з Залужним: «час для оновлення – саме зараз» 8198 views

9

Зеленський присвоїв звання Героя України Буданову 7410 views

10

У США Сенат проголосував за розгляд допомоги Україні та іншим союзникам 7275 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG