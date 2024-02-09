Головнокомандувач Сирський: очікування, портрет, репутація на полі бою

Іноземні ЗМІ про Сирського

Світові медіа вийшли з аналізом заміни головнокомандувача ЗСУ в Україні. Звільнення Залужного викликає занепокоєння, це знаменує новий етап у війні, написало видання The Economist. Politico та The Washington Post стверджують, що військові вважають нового головнокомандувача «командиром радянського зразка». Politico також назвало прізвиська Сирського, які дізналися від військових: «м’ясник» та «генерал 200», винісши одне з них у заголовок. Який імідж та яка репутація нового головнокомандувача у військових? Чому йому приписують жорсткість? Що зміниться на фронті із цією заміною? Чим відрізняється підхід Сирського від методів Залужного? Та де може працювати тепер Валерій Залужний?

Інтерв’ю Путіна Карлсону

Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ ще не досягла цілей у війні проти України. Про це він сказав в інтерв’ю американцю Такеру Карлсону, заради якого той приїхав у Росію. Про що свідчить допуск Карлсона до Путіна? Що хотів донести Путін? Про що не спитав Карлсон? І чи зміг Путін своїми тезами посіяти сумніви серед американців?

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