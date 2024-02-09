Головнокомандувач Сирський: очікування, портрет, репутація на полі бою

- Іноземні ЗМІ про Сирського
Світові медіа вийшли з аналізом заміни головнокомандувача ЗСУ в Україні. Звільнення Залужного викликає занепокоєння, це знаменує новий етап у війні, написало видання The Economist. Politico та The Washington Post стверджують, що військові вважають нового головнокомандувача «командиром радянського зразка». Politico також назвало прізвиська Сирського, які дізналися від військових: «м’ясник» та «генерал 200», винісши одне з них у заголовок. Який імідж та яка репутація нового головнокомандувача у військових? Чому йому приписують жорсткість? Що зміниться на фронті із цією заміною? Чим відрізняється підхід Сирського від методів Залужного? Та де може працювати тепер Валерій Залужний?
- Інтерв’ю Путіна Карлсону
Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ ще не досягла цілей у війні проти України. Про це він сказав в інтерв’ю американцю Такеру Карлсону, заради якого той приїхав у Росію. Про що свідчить допуск Карлсона до Путіна? Що хотів донести Путін? Про що не спитав Карлсон? І чи зміг Путін своїми тезами посіяти сумніви серед американців?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода: