Сирський привітав Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генштабу ЗСУ

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський привітав Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ.



«Пліч-о-пліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги! Честь», – написав він у телеграмі.

9 лютого президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

«Новим начальником Генштабу на пропозицію головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», – сказав президент України.

Він додав, що Сирський уже визначив кандидатури своїх заступників, але їхні прізвища Зеленський не назвав.