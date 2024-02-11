Зеленський змінив командувачів ДШВ, Об’єднаних сил і призначив командувачів Сухопутних військ і тероборони

Президент України Володимир Зеленський підписав чергові укази про зміни військового командування.

На сайті голови держави 11 лютого оприлюднені укази про:

призначення командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка (замість Олександра Сирського, який раніше був призначений головнокомандувачем ЗСУ). Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Павлюка з посади першого заступника міністра оборони «у звʼязку з переходом на іншу роботу». Олександр Павлюк був першим заступником міністра оборони України з лютого 2023 року. До цього він був заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського; командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва;

звільнення Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України і призначення на цю посаду Юрія Содоля;

звільнення Максима Миргородського з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України і призначення замість нього Ігоря Скибюка;

призначення Ігоря Плахути командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України замість Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони, а 10 лютого був призначений новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ. Після цього Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

9 лютого Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

10 лютого голова держави призначив заступників головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Цього ж дня Володимир Зеленський провів наради щодо «оновлення» Збройних сил і Сил оборони. Він не розкрив деталей нарад, але наголосив, що наради були «важливими» й анонсував подальші зміни.