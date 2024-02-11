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Зеленський змінив командувачів ДШВ, Об’єднаних сил і призначив командувачів Сухопутних військ і тероборони

Відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави
Відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави

Президент України Володимир Зеленський підписав чергові укази про зміни військового командування.

На сайті голови держави 11 лютого оприлюднені укази про:

  • призначення командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка (замість Олександра Сирського, який раніше був призначений головнокомандувачем ЗСУ). Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Павлюка з посади першого заступника міністра оборони «у звʼязку з переходом на іншу роботу». Олександр Павлюк був першим заступником міністра оборони України з лютого 2023 року. До цього він був заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського; командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва;
  • звільнення Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України і призначення на цю посаду Юрія Содоля;
  • звільнення Максима Миргородського з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України і призначення замість нього Ігоря Скибюка;
  • призначення Ігоря Плахути командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України замість Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони, а 10 лютого був призначений новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ. Після цього Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

9 лютого Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

10 лютого голова держави призначив заступників головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Цього ж дня Володимир Зеленський провів наради щодо «оновлення» Збройних сил і Сил оборони. Він не розкрив деталей нарад, але наголосив, що наради були «важливими» й анонсував подальші зміни.

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