Яка справжня причина відставки Залужного і чого чекати від Сирського?

Відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, яка відбулась ввечері 8 лютого, не стала сюрпризом. Повідомлення про те, що в Офісі президента України розмірковують про зміну керівництва Збройних сил, активно почали з’являтися як у західних, так і українських медіа ще 29 січня. Зрештою сам Володимир Зеленський нещодавно підтвердив це в інтерв’ю італійському мовнику Rai: тоді він заявив, що думає про «перезавантаження напрямку керівництва країною», і це мало б означати ротації не лише у військовому корпусі.

Однак новина про те, що Валерія Залужного замінить командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, була хоча й очікуваною, та все ж не такою очевидною. Хоча б тому, що напередодні британське видання The Times писало, що Сирський раніше нібито відмовився очолити ЗСУ замість Залужного. А за даними видання німецького видання Bild, Сирський разом із очільником військової розвідки Кирилом Будановим нібито взагалі «відговорили» Володимира Зеленського від рішення звільнити Залужного понад тиждень тому.

Сирського вважають близьким до президента України, політично передовсім. Медіа писали про те, що Зеленський спілкується із командувачем Сухопутними військами «в обхід» Залужного, а комунікація пресслужби ОП дійсно ніби підкреслювала особливу роль Сирського в успіхах ЗСУ. Коментуючи відставку Залужного, президент України зауважив, шо дещо в армії «потребує термінових змін». Водночас Зеленський повідомив, що запропонував Залужному залишитися працювати у його команді. Наступного дня президент присвоїв ексголовнокомандувачу звання Героя України.

Залужний наголосив, що «для нього велика честь отримати звання Героя України»: «Честь і відповідальність, які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це ваша нагорода, бо саме ви – справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!»

Життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії

Зрештою, коли рокірування на чолі ЗСУ таки відбулося, низка західних медіа оприлюднили статті, в яких про зміну очільника Збройних сил говорять у тривожному тоні. Наприклад, одна з e-mail-розсилок Politico 8 лютого вийшла із заголовком, в якому Сирського назвали «м’ясником». Там пояснюють, що таким прізвиськом новий головком завдячує своїй репутації командувача, який не надто дорожить особовим складом і технікою. Сам Сирський у своєму першому дописі на посаді головнокомандувача ЗСУ опосередковано відреагував на такі закиди: «Життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії».

Все ж на другий день після гучної відставки, відкритими залишаються багато питань. Чому Зеленський вирішив звільнити Залужного? Яким головнокомандувачем буде Сирський? Як рокірування вплине на війну Росії та України? Та чого у рішенні про зміну керівництва ЗСУ було більше: воєнної необхідності чи політики?

Чому Залужного відправили у відставку?

Невдовзі після офіційних повідомлень про відставку головнокомандувача ЗСУ радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив причини, чому Залужного звільнили. У своєму телеграм-каналі він написав, що «рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік», а також «не допустити стагнації по лінії фронту».

З точки зору кількості відповідної амуніції, були затримки. А затримки – це і є прорахунок

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, пояснення Подоляка виглядають дивно, оскільки невдалий контрнаступ ЗСУ в 2023 році, імовірно, пов’язаний із браком снарядів і техніки, а не з правильними рішеннями самого Залужного. Це ж визнавав і сам Зеленський в нещодавньому інтерв’ю каналу Rai, коли пояснював, чому на суходольному фронті війни нині стагнація: «Тому, що не вистачило дечого… Я вважаю, що, з точки зору кількості відповідної амуніції, були затримки. А затримки – це і є прорахунок».

Таку суперечність оцінок у комунікації з боку Зеленського і його Офісу Ігор Рейтерович пояснює радше політичними факторами.

«З військової точки зору, будь-які адекватні причини такої ротації відсутні. Тому ми повертаємось до політики… Доти, поки суспільству не пояснять якісь конкретні військові, тактичні, стратегічні, оперативні причини, все це буде виглядати як бажання зняти вкрай популярну фігуру, [яка є] на своєму місці», – каже політолог у коментарі Радіо Свобода.

Як повідомляє видання «Українська правда», останні закриті соцопитування свідчать про те, що у другому турі гіпотетичних виборів президента шанси на перемогу у Залужного і Зеленського майже рівні. Такої політичної популярності головнокомандувача ЗСУ, імовірно, могли остерігатися в Офісі президента, пише видання The Times із посланням на джерела.

Військовий експерт Олексій Гетьман також вказує на те, що досі незрозумілі офіційні причини звільнення Залужного. У коментарі Радіо Свобода він каже: «Треба було чіткіше пояснювати, чому це зроблено. Оця пауза у декілька днів, [коли з’являлися повідомлення, що] то знімають [Залужного], то не знімають, потім таки знімають, і взагалі кажуть, що він залишається в команді, як каже президент, але чого зняли, ніхто не пояснює».

За інформацією джерел The Times, Залужний і Зеленський могли мати різні погляди на ведення війни. Про це ж писало і видання Bild у березні минулого року. Згідно із їхньою інформацією, Залужний міг рекомендувати вийти з міста на кілька тижнів раніше із тактичних міркувань. Зеленський же нібито принципово не погоджувався: на думку цивільної влади, залишаючись у місті, ЗСУ змогли знищити багато живої сили і техніки російських загарбників.

Коментуючи для Радіо Свобода події у Бахмуті, військовий експерт Олександр Мусієнко зазначає, що рішення залишатися у місті було ухвалено на Ставці верховного головнокомандувача, але «яке воно було, правильне чи неправильне, це ми побачимо у майбутньому».

Видання Politico із посиланнями на джерела у колах американських військових пише, що причина зміни командування ЗСУ також може полягати у напруженості між Пентагоном і Валерієм Залужним. Ці суперечки, імовірно, почалися після того, як ЗСУ розпочали наступ влітку 2023 року одразу по всіх фронтах – замість концентрованого прориву на півдні, як радили у Вашингтоні.

«Після кількох тижнів суперечок стало очевидно, що українці взагалі не хочуть дослухатися до порад США, вони вирішили, що американські військові не можуть їм нічого запропонувати в плані порад», – пише видання. Це нібито ускладнило комунікацію Зеленського із західними партнерами.

На думку військового експерта Ігаля Левіна, зміна керівництва ЗСУ може призвести до того, що Конгрес США незабаром таки ухвалить фінансування воєнної допомоги Києву: «Американцям важливо, щоб за провал наступу, в який вони вклали чималі суми і кошти, і де не було випробувано великого сухопутного механізованого маневру, якого вони так бажали, були призначені відповідальні».

Залужний і Зеленський, імовірно, також по-різному оцінювали ситуацію на полі бою: Зеленський нібито більш оптимістично, а Залужний називав її «патовою», пише видання The Times. Про брак оптимізму Зеленський говорив і напередодні в інтерв’ю Rai, коли говорив про необхідність «перезавантаження керівництва державою».

Зеленський і Залужний могли мати різні погляди на мобілізацію, а конкретно на те, скільки необхідно призвати новобранців до лав ЗСУ у 2024 році. Про це повідомляли і медіа, але це ж випливало із публічних заяв як військового, так і політичного керівництва держави.

Олександр Мусієнко не виключає, що розбіжності у поглядах на кількість мобілізованих, імовірно, були: «Усі мають усвідомлювати, що кількість у 500 тисяч [нових мобілізованих] чи менше – це не одночасно, це нереально… Але на це треба передбачати фінансування і кошти. Я думаю, що ці зауваження [Зеленського] стосувалися в першу чергу забезпечення і фінансування».

На думку експерта, проблема із забезпеченням може бути вирішена згодом, якщо Конгрес США ухвалить пакет допомоги Києву, і коли надійдуть кошти із програми макрофінансування, яку нещодавно погодив ЄС.

Як влада готувала суспільство до відставки Залужного?

Розмови про відставку Залужного в Офісі президента тривали давно. А хвиля неперевірених повідомлень від журналістів, народних депутатів та анонімних телеграм-каналів про те, що наказ про звільнення головнокомандувача нібито вже підписаний, почалась кілька тижнів тому.

Деякі експерти припустили, що таким чином в Офісі президента навмисно хотіли перевірити реакцію суспільства на потенційну відставку Залужного або і просто підготувати суспільство до цієї новини, щоб уникнути аж надто бурхливої реакції, коли відставка все ж відбулась.

Це, безумовно, була технологія

«Це, безумовно, була технологія, коли [представники влади] почали вкидати ці тези і міряти сприйняття цих тез суспільством. До речі, воно було негативне… Але воно йшло по зростаючій, тез вкидали все більше і більше, починали вигадувати якісь історії, по суті, маніпулювати, – каже Ігор Рейтерович і додає, що зрештою, саму відставку довелося відкласти, коли повідмолення про неї таки просочилися в медіа, – але накачка нікуди не поділась, вона продовжилась, тільки у більш м’якому форматі».

Народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук в етері Радіо Свобода закликала не звертати уваги на повідомлення анонімних джерел і прямо не прокоментувала роль української влади у напрузі в українському суспільстві за кілька тижнів до фактичної відставки Залужного. Натомість вона відзначила офіційні повідомлення: «Дуже важливо, що ця комунікація прозвучала одночасно від Залужного і від Зеленського… Потім було звернення президента».

Невдовзі після відставки Залужного в Офісі президента повідомили про новий обмін полоненими з Росією. У цьому політолог Ігор Рейтерович також бачить намагання влади «згладити» післясмак від новини про зміну керівництва ЗСУ: «Зрозуміло, що про цей обмін знали завчасно. І якось, щоб ще додаткові якісь новини з’явились позитивного характеру, я думаю, що це стосується саме до сьогоднішнього дня… Зрозуміло, що це певна технологія».

Чого чекати від Сирського на чолі ЗСУ?

Це – генерал, який підтримує активну маневрову війну, в тому числі наступальні дії

На думку Олександра Мусієнка, від Сирського варто очікувати нових стратегічних підходів у введенні війни і нових наступальних операцій: «У мене склалося враження, що це – генерал, який підтримує активну маневрову війну, в тому числі наступальні дії».

На думку Олексія Гетьмана, від Олександра Сирського варто очікувати дещо інших методів, ніж від Залужного: «Це і плюс, і мінус одночасно. Він більш жорсткий в командуванні, тобто він намагається жорстко командувати військами. Це інколи в деяких питаннях йде на користь, в деяких питаннях це викликає супротив, морально принаймні, і це може негативно впливати».

Але Гетьман додає, що принципово логіка керування Сирського не відрізнятиметься, оскільки вони із Залужним працювали кілька років разом: «Якби були суттєві розбіжності, вони б так довго не пропрацювали».

Багато успішних операцій, зокрема звільнення Київщини і контрнаступ на Харківщині відбувався за безпосереднього командування Сирського, але детально розроблялися разом із Залужним.

Проте якщо Залужного звільнили через розбіжності із Зеленським, то зараз існує ризик, що Сирський буде більш лояльним до Зеленського і, ймовірно, остерігатиметься конфронтації із верховним головнокомандувачем, якщо їхні бачення ведення війни теж будуть різнитися.

Натомість військовий експерт Олександр Мусієнко такої загрози не бачить, оскільки бачення ведення війни принаймні на наступний рік у Зеленського і Сирського точно збігаються: «Судячи з того, що вже запропоновано було, то президент у будь-якому випадку буде слухати головкома у тому, що вже запропоновано. Щодо основних позицій вони вже зійшлися, я думаю. Щодо певних позицій, щодо того, що можливі певні наступальні дії... і зміни у структурі ЗСУ, основні меседжі вони вже погодили».

Аналітики також вказують на те, що Сирський є лояльним до Зеленського. Видання «Українська правда» раніше писало про те, що президент, імовірно, спілкувався із командувачем Сухопутними військами «в обхід» Залужного. Політолог Ігор Рейтерович каже, що Олександра Сирського розглядали як потенційного наступника Залужного доволі давно: «Про це говорили активно щонайменше пів року, а розмови почалися ще у 2023 році, десь влітку, коли стало ясно, що з контрнаступом не все так добре, як хотілося… Прізвище Сирського постійно підкреслювали, а Залужного згадували набагато менше».

Сирський – «м’ясник»?

Водночас видання Politico звертає увагу на те, що Сирський серед військових, імовірно, отримав прізвисько «м’ясник» – через його репутацію «генерала, що не рахується з втратами».

На думку одного зі співрозмовників видання, який знайомий із операціями, якими командував Сирський, його призначення навряд чи матиме позитивний ефект для України, оскільки ті, хто перебуває на фронті, вважають Сирського суворим генералом радянського зразка, який бездушно наражає своїх людей на небезпеку.

Інший капітан, з якими спілкувалися журналісти Politico, підтвердив, що прізвисько «м’ясник» прижилося так само, як і «генерал-200», що в армії є «відсилкою» до коду, який означає «загиблого у бою».

В етері Радіо Свобода військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що не варто оцінювати стиль командування нового головкома так радикально, адже будь-яка наступальна операція передбачає втрати: «Але є питання рівня цих втрат і оцінки цих втрат. Наскільки мені відомо, ті операції, які проводились за командування Сирського, які погоджувалися Залужним і Зеленським, відбулися доволі таки швидко, стрімко, але на превеликий жаль, були втрати… Але не такого рівня, як про це зараз кажуть, що він – «м’ясник».

Сам новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, очевидно реагуючи, на повідомлення у медіа, написав: «Життя й здоров'я військовослужбовців є головною цінністю армії».

Які перспективи у Залужного?

Зважаючи на, імовірно, високий політичний рейтинг Валерія Залужного, до кінця незрозуміло, як він його використає і чи збирається використовувати. Нині навіть невідомо, чи очолить він якусь іншу посаду у структурі цивільної чи військової влади.

«Я думаю, що він буде приречений на подальшу політичну перспективу. І найближчим часом, особливо коли буде очевидною перспектива завершення війни, перспектива виборів, просто будуть благати його висуватися в президенти… З такими високими рейтингами, як у нього, цього просто не може не бути», – вважає політолог Володимир Фесенко, який приєднався до етеру Радіо Свобода вранці 9 лютого.

На думку Ігоря Рейтеровича, політичне майбутнє Залужного залежатиме від того, чим він буде займатися після звільнення: «Чи він залишиться в команді президента, чи обійматиме якусь посаду…, чи він буде викладати».

Але експерт зазначає, що поки триває війна, у Залужного жодних політичних перспектив немає, і він це теж розуміє.