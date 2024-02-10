Кабмін звільнив заступника міністра оборони Павлюка через «перехід на іншу роботу»

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони у звʼязку з переходом на іншу роботу, повідомив у телеграмі представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Про те, якою буде нова посада Павлюка, не повідомляється.

Олександр Павлюк був першим заступником міністра оборони України з лютого 2023 року. До цього він був заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського; командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.