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Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича
Президент України Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича

Президент України Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обов’язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», – сказав глава держави у новому зверненні.

Так, за словами Зеленського, заступниками головкома Сирського стали:

  • полковник Вадим Сухаревський (відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами);
  • полковник Андрій Лебеденко (відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем).

Заступниками нового начальника Генштабу, як розповів президент, стали:

  • бригадний генерал Володимир Горбатюк (оперативна робота, робота штабів, планування, управління);
  • бригадний генерал Олексій Шевченко (логістика, максимальна якість логістики в армії);
  • бригадний генерал Михайло Драпатий (підготовка та якісне тренування військових).

«Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України», – наголосив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський (посередині) із учасниками наради щодо оновлення Збройних сил та Сил оборони України. Київ, 10 лютого 2024 року
Президент Володимир Зеленський (посередині) із учасниками наради щодо оновлення Збройних сил та Сил оборони України. Київ, 10 лютого 2024 року

Раніше, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

«Новим начальником Генштабу на пропозицію головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», – сказав президент України.

Він додав, що Сирський уже визначив кандидатури своїх заступників, але їхні прізвища Зеленський тоді не назвав.

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