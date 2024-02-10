Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обов’язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», – сказав глава держави у новому зверненні.

Так, за словами Зеленського, заступниками головкома Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський (відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами);

полковник Андрій Лебеденко (відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем).

Заступниками нового начальника Генштабу, як розповів президент, стали:

бригадний генерал Володимир Горбатюк (оперативна робота, робота штабів, планування, управління);

бригадний генерал Олексій Шевченко (логістика, максимальна якість логістики в армії);

бригадний генерал Михайло Драпатий (підготовка та якісне тренування військових).

«Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України», – наголосив Зеленський.

Раніше, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.

«Новим начальником Генштабу на пропозицію головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», – сказав президент України.

Він додав, що Сирський уже визначив кандидатури своїх заступників, але їхні прізвища Зеленський тоді не назвав.