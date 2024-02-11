Україна наздогнала Росію за кількістю дальніх дронів-камікадзе – Федоров

Україна вже наздогнала Росію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії, зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у подкасті «Слон» на YouTube-каналі «Дія».

«Якщо говоримо про нішу «Шахедів» і дальніх дронів, то я просто процитую Буданова, він кілька днів тому сказав, що у нас вже є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас вже до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе, і від бюджету фінансування залежить, скільки можна їх виробляти», – сказав Федоров.

Він наголосив, що виробництво можна масштабувати.

«Можна виробляти тисячі цих дронів-камікадзе. Вже тисячі вироблені, і тим паче майже кожного дня десь щось палає на території Росії», – сказав міністр.

Федоров зауважив, що за пів року Україна наздогнала Росію за кількістю дронів. За його словами, РФ повинна розуміти, що «ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали технологічну боротьбу».

«Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це є викликом у 21-му столітті для будь-якого захисту неба», – додав Федоров.

Також Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA.

Раніше, 1 лютого, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив три постанови щодо роботи оборонно-промислового комплексу, які стосуються закупівель, виробництва боєприпасів та ціноутворення на виробництво дронів.

Президент Володимир Зеленський днями зазначив, що Україна продовжує нарощувати виробництво нових видів зброї. Він також назвав «одним із ключових завдань для ОПК» виробництво далекобійних дронів.