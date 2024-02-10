«Дрони, снаряди, артилерія»: Зеленський провів нараду щодо виробництва зброї

Президент Володимир Зеленський 10 лютого провів нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів.

«Провів детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів – усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка», – розповів Зеленський у своєму вдеозверненні.

Окремо, за словами президента, «на нараді обговорили розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп».

«Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано», – додав він.

Раніше, 1 лютого, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив три постанови щодо роботи оборонно-промислового комплексу, які стосуються закупівель, виробництва боєприпасів та ціноутворення на виробництво дронів.

Президент Володимир Зеленський днями зазначив, що Україна продовжує нарощувати виробництво нових видів зброї. Він також назвав «одним із ключових завдань для ОПК» виробництво далекобійних дронів.