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Сили РФ вдарили «шахедами» по Павлограду: зникло світло, є перебої з водою – влада

Увечері 11 лютого російські військові атакували Павлоград ударними дронами
Увечері 11 лютого російські військові атакували Павлоград ударними дронами

Увечері 11 лютого російські військові атакували Павлоград ударними дронами, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«На щастя, без жертв», – йдеться в заяві чиновника.

Лисак також зазначив, що частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини нині знеструмлена, і «є перебої з водою».

«На альтернативне живлення переведені лікарні», – додав голова ОВА.

Тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання у населених пунктах, уточнив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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