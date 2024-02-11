Сили РФ вдарили «шахедами» по Павлограду: зникло світло, є перебої з водою – влада

Увечері 11 лютого російські військові атакували Павлоград ударними дронами, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«На щастя, без жертв», – йдеться в заяві чиновника.

Лисак також зазначив, що частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини нині знеструмлена, і «є перебої з водою».

«На альтернативне живлення переведені лікарні», – додав голова ОВА.

Тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання у населених пунктах, уточнив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.