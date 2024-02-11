За останню добу відбулось 95 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Російські військові продовжують спроби наступу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 11 лютого.

За даними Генштабу, протягом останньої доби відбулось 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом сили РФ завдали 1 ракетного та 79 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

«На Куп’янському напрямку нашими захисниками було відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області», – кажуть українські військові.

Також на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області, де російські військові намагались прорвати оборону українських військ. Також, за даними Генштабу ЗСУ, сили РФ завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ізюм Харківської області.

«На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Андріївка Донецької області», – кажуть у ЗСУ.

Відомо, що на Мар’їнському напрямку «Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення».

«Протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Херсон. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Монастирське Херсонської області», – підсумували в Генштабі ЗСУ.