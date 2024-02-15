Генштаб: минулої доби війська РФ здійснили 40 атак на Авдіївському напрямку

Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

За повідомленням, українські військові відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, найбільше – на Авдіївському.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки і ще шість атак біля Сєверного і Невельського Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом доби під артилерійським вогнем російських сил опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Днями про найбільшу від початку року кількість обстрілів на Таврійському напрямку повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Раніше Тарнавський заявляв, що в операційній зоні ОСУВ «Таврія» загарбники зосереджують основні зусилля на Авдіївському напрямку, де вони хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі.

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Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.

13 лютого начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що деякі підрозділи бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами ЗСУ. За його словами, сам підрозділ нині не має ресурсів, щоби втримати місто.

«У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла», – сказав Сєкач.

За його словами, в Авдіївці тривають бої за місто й околиці.