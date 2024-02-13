Найбільше обстрілів від початку року – Тарнавський заявив про зростання інтенсивності бойових дій на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку зростає інтенсивність бойових дій, заявив 13 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Зусиллями мужніх воїнів Таврійського напрямку загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 645 осіб. Найбільше з початку року. Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч – 1267. Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67», – написав Тарнавський у телеграмі.

За його словами, українські військові «стійко тримають оборону і проводять активні дії» на визначених напрямках.

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Раніше Тарнавський заявляв, що в операційній зоні ОСУВ «Таврія» загарбники зосереджують основні зусилля на Авдіївському напрямку, де вони хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.

13 лютого начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що деякі підрозділи бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами ЗСУ. За його словами, сам підрозділ нині не має ресурсів, щоби втримати місто.

«У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла», – сказав Сєкач.

За його словами, в Авдіївці тривають бої за місто й околиці.