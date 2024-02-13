Які шанси втримати Авдіївку? В Україні – брак крові? Де Зеленський шукатиме зброю?

Хто стане наступним генсекретарем НАТО і як його обирають?

Цього року у НАТО має вперше за 10 років змінитися керівництво. Північноатлантичний альянс уникав змін через російську агресію в Україні, проте чинний генсекретар Єнс Столтенберґ відмовився від наступних подовжень його мандату і займатиме свою посаду лише до 1 жовтня