Які шанси втримати Авдіївку? В Україні – брак крові? Де Зеленський шукатиме зброю?

- Якщо війська РФ переріжуть шляхи постачання ЗСУ – місто буде оточене та впаде, лишилися дні або максимум тижні. Такі висновки робить військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке. А от Forbes зауважує, що Україна зміцнює оборону Авдіївки і є всі підстави вважати, що вона перекинула на цей напрямок одну з найкращих бригад – 3-тю окрему штурмову. Чи це рішення нового головнокомандувача? Що треба, аби втримати місто?
- СБУ розслідує, чи було перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в селі Космач. А представники ТЦК зустрілися з громадою. Жителі села, серед іншого, питали: «Чому не мобілізують депутатів та переселенців?». Як живе село після нападу на жінку з дитиною, які перебували в авто? Чи шукає поліція винних?
- Українців закликають ставати донорами крові на постійній основі. Адже країні і через бойові дії, і через атаки на мирні міста постійно потрібна кров та її компоненти, кажуть в Українському центрі трансплант-координації. Як люди здають свою кров у прифронтовому Харкові й тиловому Львові?
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