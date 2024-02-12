Донбас. Головне за день: бої за Авдіївку, вода для Сіверська, «цар-потяг»

Коротко про головні події 12 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

Точаться бої за Авдіївку. Упродовж минулої доби ЗСУ, за даними Генштабу, відбили 23 атаки на місто.

Аналітики проєкту DeepState 11 лютого відзначили просування російських військ на півночі і півдні міста.

22 атаки агресора ЗСУ відбили на Лиманському та Бахмутському напрямках. Ще 32 рази російські сили безуспішно атакували на Мар’їнському напрямку.

Обстріли цивільного населення

Російські війська обстріляли Селидове, Новогродівку, Гостре, Рай-Олександрівку, Сіверськ, а також населені пункти Мар’їнської, Часовоярської, Соледарської, Званівської громад, повідомили у Донецькій ОВА.

У Селидовому поранені жінка 63 років та її двоє онуків 10 та 17 років.

Вода для прифронтового Сіверська

Півтора роки без доступу до чистої питної води жили жителі прифронтової Сіверської громади. Наразі у місті завершили налаштування фільтрувальної станції, що має забезпечити цивільне населення водою.

«​Придбати обладнання для фільтрувальної станції допомогли благодійники, спеціальну машину для розвезення води було придбано за кошти субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету у грудні минулого року», – повідомили в Донецькій ОВА.

«Цар-потяг»

Бар’єр довжиною у 30 км побудували російські військові на окупованій частині Донеччини, зазначили у американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на дані проєкту DeepState. Цей, імовірно, оборонний рубіж називають «цар-поїздом».

«Супутникові знімки, датовані 10 травня 2023 року та 6 і 10 лютого 2024 року, показують, що російські війська упродовж останніх дев’яти місяців сконструювали довгу лінію з вагонів від окупованої Оленівки (на південь від Донецька) до Волновахи (на південний схід від Вугледара і на північ від Маріуполя)», – йдеться в повідомленні Інституту.

Бар’єр складається з понад 2100 вантажних вагонів, їх почали збирати у липні 2023 року, зазначили аналітики з посиланням на DeepState.

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