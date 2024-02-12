Зеленський повідомив про перше засідання Ставки без Залужного

Президент України Володимир Зеленський повідомив 12 лютого, що провів перше засідання Ставки Верховного головнокомандувача після відставки з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Перша Ставка в оновленому складі. Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ», – ідеться в повідомленні.

За словами глави держави, учасники засідання обговорили ситуацію навколо Авдіївки, Куп’янська та на південному напрямку. Також ішлося про «забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ».

Також на засіданні заслухали доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. «Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання», – додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

11 лютого Зеленський підписав указ про призначення командувачем Сухопутних військ Олександра Павлюка (замість Олександра Сирського, який раніше був призначений головнокомандувачем ЗСУ). Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Павлюка з посади першого заступника міністра оборони «у звʼязку з переходом на іншу роботу».