Зеленський увів нового головнокомандувача ЗСУ до Ставки і РНБО

Президент Володимир Зеленський 9 лютого ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Цим самим указом Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Іншим указом Зеленський, ввів Сирського до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Водночас звідти було виведено, крім Валерія Залужного, також ексміністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Раніше цього тижня, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.