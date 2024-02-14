На Авдіївському і Куп’янському напрямках склалася «надзвичайно складна і напружена» оперативна обстановка, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він разом з міністром оборони Рустемом Умєровим здійснив робочу поїздку до військових частин на цих напрямках.

«Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику «м’ясних штурмів». Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів», – написав Сирський у фейсбуці.

Головнокомандувач зазначив, що армія Росії активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по позиціях українських військових.

За повідомленням, Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами підрозділів ЗСУ, які ведуть оборонні дії на Авдіївському і Куп’янському напрямках й ухвалили «низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога».

«Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат», – наголосив Сирський.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.