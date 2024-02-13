Сирський розповів про мету оборонної операції України та «м’ясні штурми» РФ на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що мета оборонної операції України – виснажити противника та завдати йому максимальних втрат. Про це він заявив в інтерв’ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем ЗСУ.

«Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції – виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони», – розповів він.

Сирський оцінив ситуацію на фронті як складну – війська РФ наступають фактично на всій лінії фронту, цей глобальний наступ РФ почала з початку жовтня 2023 року.

За його словами, особливо напружені бої йдуть на Куп’янському напрямку, де противник поставив собі за будь-яку ціну захопити Куп’янськ – щоденно штурмує українські позиції.

Сирський наголосив, що все суспільство має згуртуватися навколо «загальної справи перемоги».

«Треба напрягатися всім. Немає зовні допомоги, треба налагодити виробництво тут. Цей процес запущений, його треба нарощувати. Ми насамперед маємо розраховувати на власні сили. І, звичайно, треба удосконалювати тактику. Для нас головна цінність – це життя нашого солдата у тих бойових підрозділах, які безпосередньо виконують бойові завдання. Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, де вони проводять практику «м’ясних штурмів». Я краще залишу, можливо, якусь позицію, але не допущу загибелі усього особового складу», – сказав він.

Він додав, що «ми вже бачимо використання наземних роботизованих платформ, модулів, які керуються дистанційно, що знову ж таки дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців».

«Тобто війна переходить у нову стадію», – зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що перспектива завершення війни залежить від «рівня підтримки та ефективності наших дій».

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.