«Тут проти нас дві армії. Співвідношення 1:7»: пресофіцер 3-ї штурмової бригади про бої за Авдіївку

Про Авдіївку пишуть усі світові медіа. Що там відбувається? Інформація із перших рук.

Увага західних медіа прикута до маленького міста на Донеччині – Авдіївки. Видання Financial Times зазначає, що новий головнокомандувач – генерал Олександр Сирський направив підкріплення до міста замість того, щоб відступити з Авдіївки, де солдати на тлі дефіциту озброєння, розподіляють боєприпаси. Видання проводить паралелі між битвою за Авдіївку та обороною Бахмута, яку автори називають наполегливою, але невдалою.

зазначає, що новий головнокомандувач – генерал направив підкріплення до міста замість того, щоб відступити з Авдіївки, де солдати на тлі дефіциту озброєння, розподіляють боєприпаси. Видання проводить паралелі між битвою за Авдіївку та обороною Бахмута, яку автори називають наполегливою, але невдалою. Пізно увечері 13 лютого, аналітики DeepState констатували , що російські війська перерізали Індустріальний проспект – це головна траса в Авдіївці, яка з'єднує місто з коксохімічним заводом та веде на захід.

, що російські війська перерізали Індустріальний проспект – це головна траса в Авдіївці, яка з'єднує місто з коксохімічним заводом та веде на захід. Тим часом у телеграм-каналі 3-ї штурмової бригади з'явився допис під заголовком «Авдіївське пекло» . Повідомляється, що військовослужбовців бригади перекинули в район Авдіївки для посилення підрозділів ЗСУ, які там знаходяться. Про те, що третю штурмову перекинули на авдіївський напрямок, видання Forbes написало ще на початку тижня, але військові цю інформацію не підтверджували.

під заголовком . Повідомляється, що військовослужбовців бригади перекинули в район Авдіївки для посилення підрозділів ЗСУ, які там знаходяться. Про те, що третю штурмову перекинули на авдіївський напрямок, видання написало ще на початку тижня, але військові цю інформацію не підтверджували. У 2023 році третя штурмова відзначилася під час штурму Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом. Після чого бригаду вивели на відпочинок та поповнення, а тепер вона знову в бою.

Про ситуацію у місті та околицях Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) вдалос поговорити із Олександром Бородіном, пресофіцером 3-ї окремої штурмової бригади.

– Яке завдання зараз стоїть перед 3-ю штурмовою бригадою в Авдіївці?

– Задача, яку перед нами поставили – бути в обороні проти супропротивника.

Я не можу сказати більш ширшу відповідь.

– Тобто не в наступі, а в обороні, правильно?

– Це ж все досить складна оборона, це дуже багатокомплексна річ. Тому центральна задача, ясна річ, знаходиться в обороні.

– Аналітики DeepState сьогодні нагадали, що рішення про ротацію було прийнято ще значно раніше, не тепер. І не варто це пов'язувати це зі зміною військового керівництва. Але разом з тим, аналітики додають, що доцільність такого маневру – заганяти штурмовий підрозділ в оперативне оточення для посилення оборони, виглядає вкрай дивно. Що ви на це скажете?

Треба розуміти, що тут проти нас дві армії.

– Я не можу давати оцінку рішенням Генерального штабу зСУ, старшим офіцерам.

Наразі ситуація досить критична.

Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Тобто співвідношення по факту: один до семи. І це дуже серйозний виклик. Тому ситуація критична.

Ми наразі виконуємо поставлену задачу, виконуємо поставлений наказ.

Але такі співвідношення..., враховуючи, що це лінійні бригади, механізовані...

І якщо порівнювати з Бахмутом, на обороні якого ми теж були, то там були «Вагнери», до прикладу, то там була все ж таки суміш між «зеками», умовно, і «спецурою».

А тут лінійні бригади механізовані Російської Федерації та специ з ГРУ. Тобто це зараз, напевно, найсерйозніший «кулак» Російської Федерації в Україні.

– Якщо подивитися на мапу, наприклад, ту саму від DeepState то виглядає так, що місто практично оточене. Там є невелика територія, яка не оточена, але військові говорять, що вона перебуває під вогняним контролем. Чи взагалі буде можливість вийти з Авдіївки в разі якщо оборону навіть тримати там стане неможливо?

деякі підрозділи у нас працюють майже на 360 градусів.

– Як казав наш комбриг, що деякі підрозділи у нас працюють майже на 360 градусів. Дійсно ситуація важка. Окрім такого серйозного співвідношення – 1:7, складність і в тому що ворог може на деяких ділянках уражати в майже повністю 360. Це не означає що ми знаходимося повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає що уражати він може і це дуже складний формат оборони.

– А чи розглядаєте Ви станом на зараз, або ваше військове командування варіант виходу з міста?

– Ми виконуємо наказ, розумієте. Розглядати можна в цивільному житті, а у військовому житті треба виконувати наказ.

– Чи боїтеся ви, що за декілька днів стане пізно, і бригада – одна з найбільших бойових і взірцевих бригад просто опиниться в оточенні.

– Знову ж таки, я не боюсь.

Просто є реальні виклики, з якими треба працювати, які треба адекватно оцінювати і приймати рішення якщо вони будуть потребувати того.

Війна часто – це страшно, але питання в правильній адекватній оцінці і реагування на цю оцінку відповідно кваліфікованими людьми, офіцерами і таке інше.

Важко оцінювати через епітет – страшно чи ні.

– Буквально щойно, поки що лише російські воєнкори публікують інформацію, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки і на північній околиці міста встановили російський прапор. Вони опублікували відео, і судячи з геолокації, це якраз поруч зі стелою, де назва міста викарбувана, біля якої фотографувалися українські військові наприкінці грудня 23-го року, і Володимир Зеленський. Що вам про це відомо?

– Підтвердити цю інформацію я поки не можу. Таке часто буває, що окупанти ставлять свої ганчірки, і не завжди, до речі, вони ставлять ганчірки, в ті місця, які взяли під контроль. Це може бути як передова група. Так і вже РВП і сили підтримки. Це частково можливий показник наявності особового складу, але не показник наявності там укріплених позицій, чи важкої піхоти, чи щось таке.

– От буквально протягом останнього тижня російська авіація і ракетні війська завдавали десятки ударів по тилу в районах Авдіївки, це і біля Коксохімічного комбінату. Навіть в містах Селидове і Курахове, це за 35 кілометрів від Авдіївки. І от військові аналітики, з якими нам довелося говорити, вони кажуть, що Росія у такий спосіб намагається перешкодити перекиданню сил і засобів в місто. І якщо це постачання буде перервано, то організоване виведення гарнізону з Авдіївки стане взагалі неможливим. Чи ви це допускаєте?

на логістиці будується насправді війна.

– Одним із дуже складних елементів саме Авдіївки, то є КАБи. Це дійсно так. Так, є FPV, дуже велика кількість інших сил та засобів. Але КАБів, наприклад, в Бахмуті також були, але не в такій кількості. І це те, що дійсно дає серйозну перевагу ворогу, треба це чітко говорити.

Стосовно логістики, розумієте, чому я такий обережний, зараз саме через критичну ситуацію треба бути дуже обережним до якихось таких моментів, особливо з логістикою, тому що на логістиці будується насправді війна. Як на тактичному рівні, так і на оперативному, стратегічному.

І, відповідно, наші хлопці працюють, працюють тили, як буде далі, яка буде ситуація далі, будемо дивитись, будемо приймати рішення. Тут дуже складно сказати.