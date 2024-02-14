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Міністр оборони США виступив на «Рамштайні» онлайн – після раптової госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до виконання обовʼязків
Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до виконання обовʼязків

Міністр оборони США Ллойд Остін, який три дні тому був госпіталізований і тимчасово передавав обовʼязки своєму заступнику, після повернення до роботи виступив на конференції союзників України у так званому форматі «Рамштайн», яка 14 лютого відбувається в режимі онлайн.

У виступі міністр оборони США заявив про відданість Вашингтона підтримці України «в короткостроковій та довгостроковій перспективі». Він не згадав про законопроєкт про виділення на допомогу Україні, включно з військовою, 61 мільярда доларів. Документ схвалений Сенатом, але його доля в Палаті представників залежить від того, чи лояльний експрезиденту США Дональду Трампу голова палати Майк Джонсон винесе законопроєкт на голосування. Сам Трамп і частина республіканців висловлювалися про цей документ критично.

Президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і кілька європейських лідерів закликали Конгрес швидше схвалити документ, щоб постаання Києву озброєння та техніки зі США могло відновитися.

Остін, у якого нещодавно був діагностований рак простати, був негайно госпіталізований 11 лютого у зв'язку з «симптомами, що вказують на проблему з сечовим міхуром». У повідомленні йдеться, що після виписки Остін повернувся до виконання обовʼязків, проте якийсь час він працюватиме з дому. Пентагон також цитує повідомлення лікарів, у якому йдеться, що проблеми, які призвели до госпіталізації, прямо не повʼязані з основним діагнозом, і назвали «блискучими» перспективи одужання Остіна від раку.

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