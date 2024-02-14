Міністр оборони США виступив на «Рамштайні» онлайн – після раптової госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін, який три дні тому був госпіталізований і тимчасово передавав обовʼязки своєму заступнику, після повернення до роботи виступив на конференції союзників України у так званому форматі «Рамштайн», яка 14 лютого відбувається в режимі онлайн.

У виступі міністр оборони США заявив про відданість Вашингтона підтримці України «в короткостроковій та довгостроковій перспективі». Він не згадав про законопроєкт про виділення на допомогу Україні, включно з військовою, 61 мільярда доларів. Документ схвалений Сенатом, але його доля в Палаті представників залежить від того, чи лояльний експрезиденту США Дональду Трампу голова палати Майк Джонсон винесе законопроєкт на голосування. Сам Трамп і частина республіканців висловлювалися про цей документ критично.

Президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і кілька європейських лідерів закликали Конгрес швидше схвалити документ, щоб постаання Києву озброєння та техніки зі США могло відновитися.

Остін, у якого нещодавно був діагностований рак простати, був негайно госпіталізований 11 лютого у зв'язку з «симптомами, що вказують на проблему з сечовим міхуром». У повідомленні йдеться, що після виписки Остін повернувся до виконання обовʼязків, проте якийсь час він працюватиме з дому. Пентагон також цитує повідомлення лікарів, у якому йдеться, що проблеми, які призвели до госпіталізації, прямо не повʼязані з основним діагнозом, і назвали «блискучими» перспективи одужання Остіна від раку.