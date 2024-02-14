Контактна група з питань оборони України збирається на чергове засідання щодо підтримки Києва

Союзники України зустрічаються в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву для протидії російській агресії.

Засідання очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», мав очолити особисто міністр оборони США Ллойд Остін, але він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію і братиме участь онлайн.

Після «Рамштайну», в якому беруть участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде і зустріч міністрів оборони альянсу.

Попередня, 18-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбулася 23 січня в онлайн-форматі.

У Міноборони України тоді заявили, що на засіданні пролунало «достатньо важливих заяв» від партнерів, щоб сказати, що «потужна підтримка України триватиме».

Нова зустріч «Рамштайн» відбувається в той час, як у США вже кілька місяців не вдається погодити виділення на допомогу Україні понад 60 мільярдів доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі.

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт. «Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Вже зараз ми бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу», – йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.