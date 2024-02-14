Голову Пентагону Остіна виписали з лікарні

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні, й він відновив виконання своїх обов’язків у повному обсязі, повідомив Пентагон 13 лютого.

70-річний Остін мав проблеми зі здоров’ям після того, як у грудні йому зробили операцію з лікування раку простати.

Його шпиталізували 11 лютого через проблеми з сечовим міхуром і провели нехірургічну процедуру для поліпшення стану, повідомило Міністерство оборони США з посиланням на лікарів. Медики вкотре зазначили, що прогноз щодо повного одужання Остіна «залишається відмінним».

Очікується, що 14 лютого Остін проведе віртуальну зустріч близько 50 країн Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), яка збирається щомісяця для координації військової допомоги для Києва.

Минулого місяця очільника Пентагону критикували за те, що він не повідомив про виявлення в нього раку і подальшу госпіталізацію в грудні й січні, зокрема і президентові Джо Байдену.

Остін вибачився під час брифінгу. 29 лютого він має дати свідчення перед Конгресом щодо ситуації.