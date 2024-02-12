Міністр оборони США Остін скасував поїздку до Брюсселя, «Рамштайн» проведуть онлайн

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічах з міністрами оборони інших країн НАТО, повідомляють агенції Reuters та АР з посиланням на американських чиновників.

Поїздка була скасована після того, як глава Пентагону 11 лютого потрапив до відділення інтенсивної терапії і передав свої обов'язки заступнику.

70-річний Остін, який був госпіталізований 11 лютого через «симптоми, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром», мав вилетіти на зустріч представників НАТО, яка відбудеться 15 лютого, а також на окрему зустріч контактної групи з питань України 14 лютого.



За словами чиновників, тепер зустріч проведуть онлайн.

Попередня, 18-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбулася 23 січня також в онлайн-форматі.

Прийдешня зустріч «Рамштайн» відбувається на тлі затримки військової допомоги від США. Вашингтону вже кілька місяців не вдається погодити виділення на допомогу Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі.