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Міністр оборони США Остін скасував поїздку до Брюсселя, «Рамштайн» проведуть онлайн

Поїздка була скасована після того, як глава Пентагону 11 лютого потрапив до лікарні
Поїздка була скасована після того, як глава Пентагону 11 лютого потрапив до лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічах з міністрами оборони інших країн НАТО, повідомляють агенції Reuters та АР з посиланням на американських чиновників.

Поїздка була скасована після того, як глава Пентагону 11 лютого потрапив до відділення інтенсивної терапії і передав свої обов'язки заступнику.

70-річний Остін, який був госпіталізований 11 лютого через «симптоми, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром», мав вилетіти на зустріч представників НАТО, яка відбудеться 15 лютого, а також на окрему зустріч контактної групи з питань України 14 лютого.

За словами чиновників, тепер зустріч проведуть онлайн.

Попередня, 18-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбулася 23 січня також в онлайн-форматі.

Прийдешня зустріч «Рамштайн» відбувається на тлі затримки військової допомоги від США. Вашингтону вже кілька місяців не вдається погодити виділення на допомогу Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі.

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