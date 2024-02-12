Міністра оборони США шпиталізували через «проблему з сечовим міхуром»

Міністра оборони США Ллойда Остіна 11 лютого доправили до лікарні у Вашингтоні, округ Колумбія, для лікування «симптомів, які вказують на невідкладну проблему з сечовим міхуром», повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, 70-річний Остін продовжує виконувати свої обов’язки під час госпіталізації.

Райдер додав, що про ситуацію поінформували заступника міністра оборони і голову Об’єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес.

Про те, скільки часу Остін перебуватиме в лікарні, поки невідомо. У Міноборони США пообіцяли надати оновлену інформацію про його стан найближчим часом.

Минулого місяця очільника Пентагону критикували за те, що він не повідомив про виявлення в нього раку і подальшу госпіталізацію в грудні й січні, зокрема і президентові Джо Байдену.

Остін вибачився під час брифінгу. 29 лютого він має дати свідчення перед Конгресом щодо ситуації.