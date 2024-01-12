Байден: рішення міністра оборони США не повідомляти про госпіталізацію було помилковим

Президент США Джо Байден заявив 12 січня, що рішення міністра оборони Ллойда Остіна не розповідати йому про госпіталізацію було помилковим, але він все ще довіряє своєму голові Пентагону.

У розмові з журналістами в Пенсільванії Байден відповів «так», коли його запитали, чи було помилкою те, що Остін не сказав йому про свій стан. Він також відповів «так», коли його запитали, чи він досі довіряє Остіну як очільнику Пентагону.

70-річний Остін залишається у військовому медичному центрі поблизу Вашингтона, де триває його лікування від ускладнень після операції, пов’язаної з раком передміхурової залози.

Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня з інфекцією сечовивідних шляхів після грудневої хірургічної процедури.

За словами медиків, рак був виявлений на ранній стадії, і прогноз лікування є «чудовим».

Пентагон критикували через те, що про шпиталізацію міністра 1 січня не відразу повідомили президентові Джо Байдену і громадськості.

Водночас у Білому домі повідомили, що Байден не планує звільняти Остіна, за що висловилася низка республіканців.