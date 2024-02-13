Офіс президента очікує «сильного рішення» від Конгресу США щодо допомоги Україні

В Офісі президента вважають, що сьогоднішнє голосування в Сенаті США щодо допомоги Україні «є дуже серйозним сигналом», а також очікують «сильного рішення» від Палати представників. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.



«Є дуже високі шанси, щоб цей законопроєкт був не лише винесений в Палаті представників, а й проголосований. Саме ця цифра – 70 людей (результати голосування в Сенаті - ред.) – дуже серйозний сигнал для представників, зокрема, і Республіканської партії. Зараз дуже важко буде знайти підстави – юридичні і моральні – для того, щоб не голосувати за подібний законопроєкт», – сказав він в ефірі програми Свобода.Live.



За його словами, це рішення, яке доводить лідерство США у світі.



«У нас є всі шанси, є всі підстави сподіватися, що відповідне сильне рішення буде схвалене і в Палаті представників», – зазначив Жовква.

При цьому в Офісі президента вважають, що існує «дуже мала ймовірність» того, що відповідний законопроєкт не винесуть на розгляд у Палаті представників. Але, за словами Жовкви, якщо це станеться, «Україна буде працювати».



«Воно може бути не винесене спікером, але навіть там є юридичні процедури, які і механізми, яким чином це винести. Ми чули заяви представників Демократичної партії про те, що вони докладуть максимально зусиль, щоб рішення було винесено в зал. І коли воно буде винесено в зал – воно неодмінно буде проголосовано з позитивним для України результатом», – додав заступник керівника Офісу президента.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Читайте також: Зеленський і Кулеба подякували сенаторам США за підтримку допомоги Україні

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пізно ввечері 12 лютого різко розкритикував пакет, висловивши сумнів щодо його проходження в палаті. Республіканець Джонсон заявив, що пропонований законопроєкт не містить положень про безпеку кордону США, і назвав його «мовчазним щодо найгострішої проблеми, з якою стикається країна», пише агентство AP. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент-демократ Джо Байден зможе його підписати і він почне діяти.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».