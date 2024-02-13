Посол США при НАТО переконана, що Конгрес остаточно схвалить допомогу Україні

Очільниця місії США при НАТО висловила впевненість, що слідом за Сенатом Палата представників американського Конгресу проголосує за допомогу Україні. Про це вона сказала на брифінгу в Брюсселі 13 лютого.

«Я все ще переконана, що Конгрес невдовзі схвалить ще один пакет допомоги в міру того, як ми наблизимося до двох років війни Росії проти України. Важливо, щоб усі ми пам’ятали, що поставлено на карту. Якщо Росії вдасться (завоювати Україну – ред.), безсумнівно, європейська та трансатлантична безпека опиниться під загрозою», – заявила Джуліан Сміт.

Відповіддю на російську агресію дипломатка вважає подальшу єдність НАТО, інвестиції в безпеку союзників і допомогу Україні, «щоб продемонструвати супротивникам у всьому світі, що трансатлантичний альянс, трансатлантична спільнота й надалі залишатимуться наріжним каменем глобальної безпеки».

Сміт зауважила, що за час повномасштабної війни Росії проти України США надали допомоги їй на 75 мільярдів доларів, тоді як країни-члени ЄС, за словами посла, інвестували 90 мільярдів євро, а на додачу до них нещодавно схвалили й виділення макрофінансової допомоги на 50 мільярдів.

Коментуючи сплеск заяв на Заході про можливу агресію Росії проти НАТО, посол зазначила, що «ми в режимі реального часу готуємося до всіх непередбачених ситуацій».

«Ми бачили класичну гру, яку Росія вважає за краще використовувати для підриву сильних сторін альянсу, і ми не втрачаємо часу, щоб підготуватися до різноманітних непередбачених обставин… І ми продовжуємо готуватися до будь-якого майбутнього», – наголосила Сміт.

13 лютого Сенат США остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.