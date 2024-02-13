Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Росії залишаються запаси військової техніки на три роки ведення війни – Military Balance

Знищений Силами оборони України танк армії РФ на Харківщині, 22 лютого 2023 року
Знищений Силами оборони України танк армії РФ на Харківщині, 22 лютого 2023 року

Хоча Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 2900 танків, у неї на складах ще багато бронетехніки для використання впродовж кількох років, ідеться в щорічному звіті британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Military Balance.

«Запаси обладнання, що зберігається в Росії, означають, що Москва потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати потреби із запасів, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання», – зазначено у звіті.

У звіті вказано, що в Росії на озброєнні 1750 основних бойових танків – від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90, ще 4 000 перебувають на зберіганні.

Також аналітики наголосили, що Україна теж зазнала великих втрат. Хоча західні поповнення дозволили Україні підтримувати розмір своїх запасів, аналітики пишуть про «відчуття глухого кута в боях, яке зростає».

Втім, у звіті підкреслили, що Збройні сили України показали здатність стримувати російські війська.


«Другий рік бойових дій після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року показав незмінну здатність Збройних сил України вести війну з агресором на суші, на морі та в повітрі», – йдеться у дослідженні.

Попри те, що минулий рік також став викликом для українського контрнаступу, в Росії наразі немає потенціалу для інтенсифікації бойових дій, вважають аналітики.

«Стабільно високий рівень втрат призвели до того, що чисельність більшості підрозділів була нижчою за штатну. Нестача офіцерів на заміну і обмежений час на підготовку, відведений для нещодавно мобілізованого особового складу, суттєво знизили боєздатність багатьох підрозділів», – наголошують у звіті.

Читайте також: Столтенберґ: НАТО має готуватися до того, що конфронтація з РФ може тривати десятиліттями

Military Balance – щорічне видання Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон), що містить оцінку військової спроможності та оборонного комплексу 171 країни світу.

За даними Генерального штабу України, російські війська станом на 13 лютого втратили в Україні 6416 танків.

Росія і Україна майже не надають інформацію про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG