У Росії залишаються запаси військової техніки на три роки ведення війни – Military Balance

Хоча Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 2900 танків, у неї на складах ще багато бронетехніки для використання впродовж кількох років, ідеться в щорічному звіті британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Military Balance.

«Запаси обладнання, що зберігається в Росії, означають, що Москва потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати потреби із запасів, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання», – зазначено у звіті.



У звіті вказано, що в Росії на озброєнні 1750 основних бойових танків – від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90, ще 4 000 перебувають на зберіганні.



Також аналітики наголосили, що Україна теж зазнала великих втрат. Хоча західні поповнення дозволили Україні підтримувати розмір своїх запасів, аналітики пишуть про «відчуття глухого кута в боях, яке зростає».



Втім, у звіті підкреслили, що Збройні сили України показали здатність стримувати російські війська.



«Другий рік бойових дій після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року показав незмінну здатність Збройних сил України вести війну з агресором на суші, на морі та в повітрі», – йдеться у дослідженні.



Попри те, що минулий рік також став викликом для українського контрнаступу, в Росії наразі немає потенціалу для інтенсифікації бойових дій, вважають аналітики.



«Стабільно високий рівень втрат призвели до того, що чисельність більшості підрозділів була нижчою за штатну. Нестача офіцерів на заміну і обмежений час на підготовку, відведений для нещодавно мобілізованого особового складу, суттєво знизили боєздатність багатьох підрозділів», – наголошують у звіті.

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Military Balance – щорічне видання Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон), що містить оцінку військової спроможності та оборонного комплексу 171 країни світу.

За даними Генерального штабу України, російські війська станом на 13 лютого втратили в Україні 6416 танків.

Росія і Україна майже не надають інформацію про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».