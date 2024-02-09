Міністр оборони Данії припускає, що Росія може «випробувати солідарність» НАТО за 3-5 років

Данії варто нарощувати інвестиції у військову сферу, заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен у інтерв’ю газеті Jyllands-Posten, передає Reuters.

За його словами, Росія переозброює свою армію швидше, ніж очікувалося, а її спроможність виробляти військове обладнання «вражаюче зросла».

«Не можна виключати, що протягом трьох-п’яти років Росія випробує статтю 5 і солідарність НАТО. Цього не було в оцінках НАТО в 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план», – сказав він.

Наразі, вважає міністр, прямої загрози Данії немає, проте Альянс може зіткнутися з гібридними атаками в спробах дестабілізувати одного з його членів.

Читайте також: Путін заявляє, що Росія не зацікавлена у вторгненні в Польщу чи Латвію

«Росія потенційно має бажання це зробити. Тепер вони також можуть мати можливість отримати військовий потенціал раніше, ніж ми очікували. Є підстави для щирого занепокоєння», – додав Поульсен.

Минулого місяця голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни». Згодом він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

Водночас командувач армії Румунії Георгіца Влад наголосив, що населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, «треба бути занепокоєним», бо «Російська Федерація не зупиниться (в Україні – ред.)».

Читайте також: Влада Росії «не знає, де закінчуються її кордони»: Боррель застеріг Європу від припинення допомоги Україні

У січні прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу». Вона послалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. В інтервʼю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в грудні 2023-го, він сказав про «близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства».