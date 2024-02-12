Пентагон: лікарі очікують, що Остін може завтра повернутися до виконання своїх обов’язків

Лікарі національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де перебуває міністр оборони США Ллойд Остін, очікують, що міністр зможе повернутися до виконання своїх обов’язків вже завтра, 13 лютого. Про це йдеться у заяві медиків, яку поширила пресслужба Пентагону.

«Ллойд Остін пройшов нехірургічні процедури під загальною анестезією для вирішення проблеми з сечовим міхуром. Ми очікуємо на успішне одужання і будемо уважно спостерігати за ним протягом ночі. Тривалого перебування в лікарні не передбачається», – йдеться у заяві.

Очікується, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на прогнозоване повне одужання міністра, додають лікарі.

Міністра оборони США Ллойда Остіна 11 лютого доправили до лікарні у Вашингтоні, округ Колумбія, для лікування «симптомів, які вказують на невідкладну проблему з сечовим міхуром».

Минулого місяця очільника Пентагону критикували за те, що він не повідомив про виявлення в нього раку і подальшу госпіталізацію в грудні й січні, зокрема і президентові Джо Байдену.

Остін вибачився під час брифінгу. 29 лютого він має дати свідчення перед Конгресом щодо ситуації.