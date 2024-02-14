ISW: Україна втратить переваги на полі бою, якщо Захід передчасно зупинить безпекову допомогу

Україна втратить свої нинішні переваги на полі бою, якщо західні держави, особливо Сполучені Штати Америки, передчасно припинять безпекову допомогу Україні до того, як її оборонно-промислова база стане значною мірою самодостатньою, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Якщо США припинять військову допомогу зараз, російські війська можуть відновити бойовий потенціал,... і це поставить Росію в набагато кращу військову позицію в середньо- і довгостроковій перспективі. Нинішній український бойовий потенціал… значною мірою залежить від надання західної військової допомоги в ключових системах, багато з яких можуть надати лише США. Завдяки військовій допомозі, яку надає Захід, українські сили наразі мають переваги в технологіях контрбатарейної боротьби т здатності завдавати ударів середньої та великої дальності», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголосили, що українські сили не зможуть утримати ці переваги без подальшої допомоги Сполучених Штатів і їхніх країн-партнерів у найближчій і середньостроковій перспективі.

Повідомлення з’явилося в той час, як у США вже кілька місяців не вдається погодити виділення на допомогу Україні понад 60 мільярдів доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі.

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт. «Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Вже зараз ми бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу», – йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.