«Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів» – пресофіцер 3-ї ОШБр про ситуацію в Авдіївці

Співвідношення сил у районі Авдіївки, куди була передислокована Третя окрема штурмова бригада (ОШБр) Збройних сил України для посилення українських військ, нині становить один до семи, а сама ситуація в цьому районі – «критична». Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) 15 лютого повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

«Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час «Вагнера», то там була суміш між «зеками» та «спецурою», то тут лінійні бригади механізовані Російської Федерації та спеціалісти з ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ – ред.). Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Російської Федерації в Україні», – каже Бородін.

Нині в районі Авдіївки українські сили перебувають у складному форматі оборони, додає Бородін.

«Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів, тобто дійсно ситуація важка, і один із елементів – це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може», – говорить Бородін.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідування позицій на Авдіївському і Куп’янському напрямках повідомив про «надзвичайно складну й напружену» оперативну обстановку. Він зауважив, що війська Росії нарощують свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі на цих напрямках.